Désolé de fumer. J’ai commencé la veille d’un match de Ligue des champions contre le Real Madrid, et je n’ai plus jamais arrêté." En face de nous se trouve Michal Zewlakow (46 ans), avec ses 102 matchs en équipe nationale : une légende en Pologne. Quelques minutes plus tard, son frère jumeau Marcin nous rejoint au restaurant "Da Aldo" dans le centre de Varsovie.

Au menu : des anecdotes de leur aventure belge - ils ont joué ensemble à Beveren et à Mouscron, puis Michal est parti renforcer la défense à Anderlecht et Marcin a marqué des buts pour La Gantoise - et une analyse du match de ce mardi soir. Les deux sont experts et consultants à la télévision polonaise (Marcin depuis dix ans, Michal depuis un an à peine), chacun pour une chaîne différente.

(...)