Une cinquantaine de professionnels du monde du football belge se sont unis au sein du collectif "Souliers du coeur", dont l'objectif est de "venir en aide de manière très concrète à des associations qui luttent quotidiennement pour préserver la santé des personnes les plus vulnérables face à l'épidémie du Covid19".

Le projet a été lancé à l'initiative de l'agent de joueurs Mogi Bayat. Parmi les personnalités impliquées, on trouve notamment Marouane Fellaini, Adrien Trebel, Sébastien Dewaest, Sven Kums, Adnan Januzaj ou encore Michel Preud'homme et Felice Mazzu.

"Grâce aux généreux dons de ces sportifs, le collectif 'Souliers du coeur' a déjà pu financer et assurer la livraison de nourriture et de matériel de protection (masques, gels et gants) auprès de différentes associations', indique le site des "Souliers du coeur". "Concrètement, nous avons décidé de soutenir des structures qui agissent au quotidien auprès des sans-abris, des personnes ayant un handicap, des enfants maltraités placés dans des institutions sans oublier évidemment les personnes âgées. Notre soutien s'articule autour de trois axes principaux en fonction des réalités des différents secteurs: financement et livraison de matériel de protection, achat de colis de nourriture et achat de matériel".

Jeudi soir, 50.000 euros avaient été récoltés et 13 associations avaient été soutenues.