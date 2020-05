Il figure parmi ces gamins Bruxellois qui aiment à jouer dans les agoras, animés par l’ambition de toucher du doigt un jour le haut niveau et la Premier League. Sauf que Danny Lupano a franchi le cap et la Manche. À bientôt 20 ans (il les fêtera le 23 août prochain), ce solide défenseur central (1,91 m) évolue déjà depuis près de quatre ans au Royaume-Uni. Loin de la Belgique. Sous les radars de tout le pays. Comment le natif de Saint-Josse, qui a pris sa première licence à 12 ans à la Jeunesse Molenbeekoise où il est resté trois ans avant de passer par l’Union un an, s’est-il retrouvé à faire le grand saut à l’été 2016 ?

"En fait, j’ai une tante qui habite à côté de Birmingham. Et, depuis que je suis petit, elle me disait que je pouvais venir jouer en Angleterre. On est parti en vacances, j’ai vu des matchs et je me suis rendu compte que, finalement, c’était possible pour moi, que je pouvais avoir ma chance", raconte-t-il.

(...)