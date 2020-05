Son nom ne vous dit sans doute rien. À moins d’avoir été un suiveur assidu des U19 et Espoirs du Standard entre 2014 et 2017. Né à Anvers d’un père ghanéen et d’une mère belge, Elisha Sam a rejoint les Rouches en provenance du Lierse à l’été 2017 après un essai non concluant au Celtic Glasgow. Le robuste attaquant (1,94 m) y a suivi ses classes dans la promo de Landry Dimata, Ryan Mmaee et Dimitri Lavallée. Avant, au terme de ses trois années de contrat, de lancer sa carrière pro en Israël, le pays de son agent, Dudu Dahan. Le début d’un sacré voyage qu’il a pris le temps de nous conter, entre galères sportives et leçons de vie.

Elisha, Israël est une destination atypique pour lancer une carrière…