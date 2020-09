Quand la chance n’est pas de votre côté, parfois, on ne peut tout simplement rien. Malheureusement pour lui, Leandro Trossard en a fait les frais, ce samedi après-midi, à l’occasion de la réception de Manchester United. Si, pour le moment, l’ailier belge s’affiche à un but en championnat, il aurait pu trôner tout en haut du classement des meilleurs buteurs. Mais, pour y arriver, il faut un peu de chance et Leandro Trossard n’a pas été aidé. Bien en jambes, l’international a frappé le poteau (ou la barre) à… trois reprises ! Trois poteaux qui auraient sans conteste changé la physionomie de la rencontre.