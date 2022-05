Auteur d’un 24e but cette saison, l’anglais envoie Rome à Tirana.

Il y a une semaine, la Roma était totalement passée à côté de son début de match en Angleterre. Un point sur lequel José Mourinho, habitué des derniers carrés européens, aura assurément insisté ces derniers jours du côté de Rome. Force était de constater que son message avait été reçu cinq sur cinq. Sous les yeux de l’idole de tout le peuple romain, Francesco Totti, les hommes du Special One mettaient une pression monstre sur Youri Tielemans et ses équipiers.

L’ouverture du score tombait logiquement à la 11e minute sur un second corner consécutif. Et qui d’autre que Tammy Abraham pour mettre les siens aux commandes. Il s’agissait là du 9e but en 12 matchs de Conference League pour le buteur anglais de 24 ans, le 24e de sa saison.