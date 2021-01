Avec son Demonskin, ses pointes spécifiques dont la position a été calculée sur base d’un algorithme mathématique, et l’absence de lacet, la Predator Freak ressemble davantage à une deuxième peau qu’à une chaussure.

"Mais cette innovation se base sur le ressenti des athlètes, qui étaient demandeurs", explique Dave Surace, le Senior Director Football Footwear d’Adidas. "L’objectif est d’encore améliorer le contrôle du ballon. Ce Demonskin est l’occasion pour le joueur de faire sortir son côté super-héros afin de montrer la meilleure version de lui-même."

© Adidas

Lancée en 1994, la Predator a connu diverses évolutions au fil des années. Souvent déclinée en rouge et en blanc, comme lorsqu’elle était portée par David Beckham ou Zinedine Zidane, elle fait cette fois la part belle à des couleurs plus flash et plus modernes. Qui se déclineront aussi sur des gants de gardien de but et des protège-tibias.

Ambassadrice de la marque aux trois bandes, Tessa Wullaert sera l’une des premières à porter ces chaussures sur les terrains de la Women’s Super League. Luc Nilis fait également partie des ambassadeurs emblématiques de la Predator.

© Adidas