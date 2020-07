Il a la nationalité belge, mais ne parle pas français ni flamand, a été formé au Real Madrid pendant six ans, est un gardien géant du haut de son 1,97 mètre et a longtemps eu comme surnoms "Mini-Courtois" ou "Courtois de Valdebebas" (le centre de formation du Real). Son vrai nom est Alexandro Craninx (24 ans) et il a remporté le titre norvégien avec Molde, son club depuis 2018.