C'est l'histoire d'une idylle de six mois entre une superstar américaine, Alex Morgan, et le "meilleur club du monde", l'Olympique lyonnais, soudain remise en lumière avant le très attendu quart de finale du Mondial féminin entre la France et les Etats-Unis vendredi.

La buteuse a évolué de janvier à juin 2017 entre Rhône et Saône, le temps de remporter la Ligue des champions, le championnat de France et la Coupe de France.

En dépit de statistiques plutôt moyennes pour la Californienne (16 matches et 12 buts), ce CDD aura en définitive donné satisfaction aux deux parties : Morgan a découvert un autre monde et Lyon a su tirer bénéfice de ce recrutement prestigieux.

"Cela a été une réussite", assure ainsi Olivier Blanc, directeur de la communication de l'OL. "C'était un coup de projecteur formidable pour l'OL sur lequel on capitalise encore aujourd'hui avec le Mondial".

Avant elle, d'autres vedettes américaines comme la gardienne Hope Solo en 2005 et la milieu Megan Rapinoe en 2013-2014 avaient évolué sous le maillot de l'OL.

Ce n'est pas seulement son talent balle au pied mais aussi son aura médiatique qui a poussé Jean-Michel Aulas à offrir une pige en or à une joueuse qui d'ordinaire tire la majorité de ses revenus de la générosité de ses sponsors et a posé plusieurs fois en une du numéro annuel de "Sports Illustrated" consacré aux maillots de bain.

"Il y a de belles retombées", affirme Olivier Blanc.

Gros coup marketing

"Avant le Mondial, nous avons été très sollicités par beaucoup de médias américains qui ont manifesté leur intérêt pour l'OL", explique-t-il.

Ce gros coup marketing, c'est l'emblématique président lyonnais qui l'a voulu et un peu provoqué en vantant sur Twitter durant plusieurs mois les mérites de son club à l'Américaine, un peu éberlué par ces manières très insistantes.

"Au début, je me suis dit +mais qui est ce fou?+. Et puis après j'ai trouvé ça drôle, on en a beaucoup ri", a indiqué Morgan au sujet des approches publiques de Jean-Michel Aulas, qui menait en parallèle des négociations avec son agent.

"Je pense qu'appartenir à ce club est une opportunité vraiment incroyable. Et comme Jean-Michel l'avait tweeté, c'est le meilleur club du monde et je voulais en faire partie".

"De manière générale, les réactions ont été très positives de la part de mes fans", indique la joueuse de 29 ans.

"Alex est +amazing+", affirme Aulas, "c'est une ambassadrice mondiale".

"Nous avons des contacts avec Pelé pour son académie, avec Tony Parker au travers du basket-ball: Alex est de cette catégorie là", juge-t-il.

"Je l'ai connue à Lyon, elle est restée six mois. C'est une joueuse très professionnelle, que j'apprécie", souligne pour sa part Sarah Bouhaddi, gardienne des Bleues et de l'OL au sujet de l'attaquante de 29 ans.

"Elle donne le maximum pour le collectif, c'est une joueuse avec énormément de qualités, qui court très vite", ajoute-t-elle.

Objectif meilleure joueuse

"Mais il ne va pas falloir trop s'attarder sur sa personnalité à elle, je pense que collectivement, on a déjà du boulot à faire", prévient Bouhaddi.

Il est vrai qu'au sein d'une armada américaine redoutable Morgan ne constituera pas la seule menace pour les Françaises.

Contente de son séjour lyonnais, l'icône ne s'était pourtant pas attardée.

"Elle n'est restée que six mois mais c'est ce qui était prévu initialement", se rappelle Olivier Blanc. "Nous espérions qu'elle prolonge mais comme les Etats-Unis étaient en année pré-Coupe du monde, toutes les internationales devaient rentrer (elles sont salariées de la fédération américaine, nldr)".

Revenue au bercail à l'Orlando Pride, elle a poursuivi sa carrière d'écrivaine pour la jeunesse, elle dont les livres ont été adaptés par Amazon en série en 2015.

Cette année-là, l'épouse du milieu défensif du Los Angeles Galaxy, Servando Carrasco, avait aussi remporté le Mondial, trois ans après l'Or aux JO de Londres.

Mais contrairement à ses compatriotes Mia Hamm, Carli Lloyd, Abbi Wambach, ou à la Brésilienne Marta, sa coéquipière en Floride, elle n'a jamais été sacrée meilleure joueuse du monde par la FIFA.

Un triomphe final en France le 7 juillet prochain pourrait l'y aider, avant peut-être un retour dans le futur à Lyon, la porte ayant été récemment ouverte par le patron de l'OL.