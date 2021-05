L'ancien défenseur de Lokeren, du Standard et du Club de Bruges quitte le FC Midtjylland, vice-champion du Danemark. Midtjylland a également perdu son entraîneur Brian Priske samedi dernier. L'ancien joueur du Racing Genk et du Club de Bruges sera le nouveau T1 de l'Antwerp la saison prochaine où il succède à Frank Vercauteren. Scholz, 28 ans, a évolué en Jupiler Pro League pendant cinq ans et demi, entre janvier 2013 et août 2018. À Lokeren (2013-2015) et au Standard (2015-2018), il a toujours été un pion important de la défense. Au Club de Bruges (janvier 2018-août 2018), il n'a pas réussi à s'imposer. Il a remporté la Coupe tant avec Lokeren qu'avec le Standard et le titre avec le Club.

Il a ensuite rejoint à l'été 2018 Midtjylland, où il a ajouté un autre titre et une coupe à son palmarès.

Urawa Red Diamonds est actuellement septième de la J-League japonaise. Il compte autant de points que le 6e, le Vissel Kobe de Thomas Vermaelen.