Supporters, avenir du coach… les sujets n’ont pas manqué pour Alexandre Grosjean.

Invité du Grand Débrief, le directeur général du Standard, qui se dit "serein" par rapport aux trois dossiers extra-sportifs dans lesquels le club est cité, a tout abordé. Extraits choisis.

Les critiques des fans

"C’est pour les supporters qu’on fait tout cela. Leur force, c’est de pouvoir laisser libre cours à leurs états d’âme, mais de là à nous souhaiter à Bruno Venanzi et moi de crever… (sic). C’est pour cela qu’on a décidé de délaisser les réseaux sociaux."

Le double rôle de MPH

"Même si c’est toujours délicat d’avoir un coach plénipotentiaire, on a choisi cette option atypique. Elle fonctionne très bien pour le moment, même si on doit toujours se remettre en question, Michel en premier. Il a cette sagesse de pouvoir enlever sa casquette de coach pour raisonner comme un dirigeant. Il est consulté et impliqué dans nos décisions, mais est coach à 90 %. Avoir quelqu’un de sa trempe, c’est précieux pour Bruno et moi, qui sommes quasiment novices."

L’avenir de MPH

"Michel a encore un contrat d’un an comme coach. Jusqu’à présent, il ne nous a donné aucun indicateur comme quoi il pourrait arrêter. En tout cas, on veut éviter le phénomène de tabula rasa qu’on a déjà connu, qui n’est pas bon pour la viabilité d’un club."





Mogi Bayat

"Il y a un fantasme Bayat et je m’en étonne. Dès que nous travaillons avec lui, nous passons pour des suppôts de Satan… Il répond à ce que nous attendons de lui, mais ne dirige certainement pas le Standard ."

Anderlecht

"Si Anderlecht est dans les playoffs 1, il peut être redoutable parce que l’équipe sera libérée. Que ce soit Anderlecht ou un autre club, le club qualifié l’aura mérité."





Le cas Lavalée

"Ce n’est pas un couac. Il a fait un choix qui ne correspondait pas à nos attentes, malgré une proposition extrêmement compétitive. Rien n’est plus important que le club, sûrement pas Dimitri Lavalée."

Bastien, Diable rouge ?

"Contre Bruges, Martinez a été séduit par les prestations de plusieurs de nos joueurs, dont Oulare. Il aime aussi beaucoup Bastien, qui pourrait être le prochain Rouche à devenir un Diable."

