Il y a quelques mois, Alexis Saelemaekers vivait un rêve éveillé. Lors du mercato hivernal, il ne pouvait cacher son émotion lorsqu'il était présenté à la presse, arborant fièrement le maillot noir et rouge des Milanais. Mais le rêve aurait pu virer au cauchemar à cause de la crise sanitaire. Finalement, il n'en fut rien et le 1er juillet restera à jamais une date qu'il n'oubliera pas de sitôt: ce jour où le Milan AC a concrétisé son prêt en un transfert définitif. A présent, l'ancien anderlechtois est lié aux Rossoneri jusqu'en 2024.