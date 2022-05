Il y a un peu plus d’un an, Charleroi avait annoncé en grande pompe l’arrivée d’Aline Zeler comme coach de son équipe de Super League. Ambitieuse et motivée, l’ancienne capitaine des Red Flames lançait, avec ce projet, sa carrière comme coach chez nous. D’autant que l’objectif était "de ne pas simplement progresser mais de bousculer l’échiquier du football féminin en Belgique", comme la direction avait annoncé.

Le mariage entre Mehdi Bayat et celle qui est devenue lundi la première "Légende de la Pro League" à entrer dans le Hall of Fame devait permettre aux Zébrettes de passer un cap.

Un an plus tard, le constat est plutôt mitigé. Début 2022, Aline Zeler décidait d’ailleurs de s’en aller, une fois la saison terminée, peu satisfaite de sa situation.