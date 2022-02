Les mots de son ami et ancien coéquipier Khalilou Fadiga, juste avant la Can, symbolisaient la grandeur des attentes et de la pression. "Si nous ne gagnons pas la Can, il serait plus respectueux pour Aliou Cissé, pour sa personne, de quitter son poste. Mais tout est mis en place pour qu’il gagne."

L’embrassade pleine d’émotion entre les deux hommes, juste après le coup de sifflet final à 22 h 45 dimanche au stade Olembe de Yaoundé, a forcément pris tout son sens. Un mélange d’euphorie et de soulagement avec un énorme sentiment de revanche enfin assouvi, vingt ans après. Lorsque Sadio Mané s’est élancé pour inscrire le tir au but décisif qui allait délivrer tout le peuple sénégalais, Aliou Cissé a inévitablement vu réapparaître des flashs de cette soirée du 13 février 2002.

Au bout d’un interminable après-midi à Bamako, le milieu défensif prend la responsabilité du dernier tireur. Il se présente face à Alioum Boukar, le gardien du Cameroun, pour maintenir le Sénégal en vie dans cette finale. Sans vraiment réfléchir, il s’élance et frappe en force droit devant lui… mais voit son ballon repoussé par les genoux du gardien camerounais. Le Sénégal échoue pour sa première finale de Can.