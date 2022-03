Solide et bien organisée, la Suisse aurait mérité mieux que sa courte défaite (2-1), samedi à Wembley, contre l'Angleterre qui a singulièrement manqué de tranchant offensif.

Sans un pénalty accordé aux Three Lions en toute fin de match pour une main après recours à la VAR et visionnage des images sur le bord du terrain, le résultat nul (1-1) aurait mieux reflété le rapport de force à huit mois du début de la Coupe du Monde au Qatar.

Bien organisés et s'étant créé des actions globalement plus dangereuses, même s'ils n'ont été menaçants que par phases, les Helvètes semblent avoir une base de travail solide, malgré cette première défaite sous les ordres de Murat Yakin.

De son côté, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a pu constater qu'un système à trois défenseurs centraux n'est pas le plus naturel pour ses joueurs, même s'il leur a parfois bien réussi par le passé.

Mais avec une défense remaniée, que ce soit par choix, soit en raison de blessures, les enseignements de ce match seront à relativiser et l'Angleterre a malgré tout enregistré un 21e match consécutif sans défaite (17 victoires, 4 nuls), la plus longue série de son histoire.

Southgate avait ainsi décidé de laisser Harry Maguire sur le banc au coup d'envoi pour lancer le joueur de Crystal Palace Marc Guéhi.

Même la blessure de John Stones à l'échauffement n'a pas rendu sa place de titulaire au Red Devil, le sélectionneur anglais lui préférant Ben White, d'Arsenal.

Les absences de Reece James et Trent Alexander Arnold, également blessés, ont aussi ouvert la porte à Kyle Walker Peters, de Southampton, à droite, alors que Conor Gallagher, autre joueur de Palace, a été titularisé comme milieu offensif droit, faisant reculer Mason Mount d'un cran.

Entré en fin de match, Tyrick Mitchell - encore un joueur évoluant sous les ordres de Patrick Vieira à Palace - a aussi connu sa première cape, devenant le 100e joueur utilisé par le sélectionneur depuis qu'il est à la tête des Three Lions.

Kane à quatre buts du record de Rooney

Cela a donné une animation offensive souvent laborieuse, que ce soit par manque d'automatismes ou de conviction, à l'image de la tête mollassonne (70e) de Harry Kane, utile dans la construction, mais peu en réussite devant le but.

Cela n'a pas empêché le capitaine de se rapprocher encore des 53 buts en sélection du recordman, Wayne Rooney, en transformant le pénalty victorieux (2-1, 78e). Avec 49 réalisations à son compteur, le joueur de Tottenham a dépassé Gary Lineker et rattrapé Bobby Charlton à la 2e place.

Avant cela, l'Angleterre avait dû cravacher pour revenir au score.

Au coeur du premier acte, un marquage trop lâche avait permis à Breel Embolo de placer une tête croisée largement hors de portée de Jordan Pickford pour ouvrir le score (0-1, 22e) et, deux minutes plus tard, le gardien d'Everton avait dévié sur sa barre une reprise de Fabian Frei qui aurait pu faire le break.

En toute fin de première période, un bon pressing de Gallagher et Walker-Peters sur la droite avait permis au premier de centrer en retrait pour Luke Shaw, lancé, dont la frappe du gauche n'a laissé aucune chance à Jonas Omlin, pour le 5e but seulement du latéral gauche en 299 matchs avec Manchester United et l'Angleterre.

Mardi, l'Angleterre recevra la Côte d'Ivoire, battu in extremis (2-1) par la France, vendredi, alors que la Suisse accueillera le Kosovo.

Mais c'est la date du 1er avril, à laquelle se tiendra le tirage au sort des groupe du Mondial au Qatar, qui est déjà dans toutes les têtes.