Selon notre critère des 50 matchs joués en pro, 45 % des Belges sélectionnés pour un Euro U17 n’ont pas percé. Un passage douloureux que Pierre Biscotti nous raconte. Il avait disputé le tournoi de 2012 avec Leander Dendoncker tout en passant de Saint-Trond au Standard. Mais, à 27 ans, il joue aujourd’hui à Warnant en D2 amateur.

Quel souvenir gardez-vous de cet Euro U17 en Slovénie ?

"C’était la découverte du monde pro. Il y avait l’hôtel, les supporters, la presse… C’était nouveau pour tous les joueurs, hormis deux ou trois qui étaient déjà dans le noyau A de leur club. On goûte au professionnalisme et ça donne envie d’y rester. Après, c’est compliqué de revenir au niveau des jeunes en club. Tu as envie de brûler les étapes."

Un Euro U17 peut donc avoir un effet négatif sur les jeunes ?