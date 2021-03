Anderlecht-Genk: Van den Brom a enfin jeté les pantoufles de Thorup à la poubelle Football Christophe Franken © BELGA

Après avoir échappé de peu au C4 fin février, John van den Brom a relancé Genk et espère éviter la 3e défaite de la saison face au RSCA.



Il avait pris son copion, anticipant les questions sur cette fameuse demi-finale de Coupe entre Genk et "son" RSCA en 2013 (1-1 sur l’ensemble de deux rencontres, 7-6 TAB). "C’est la feuille du match, avec la liste des tirs au but. On avait raté combien de penalties cette année-là avec Anderlecht ? Seize ? T’imagines que si on avait eu un "penalty killer", il aurait été meilleur buteur du championnat. Ça restera le match de Coupe le plus fou et le plus douloureux de ma carrière."



(...)