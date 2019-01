Anderlecht a annoncé avoir ouvert vendredi une plate-forme internet pour centraliser toutes les demandes des agents.

"Jusqu'à présent, diverses personnes au sein du club recevaient des messages d'agents par toutes sortes de canaux: par téléphone, par e-mail, par sms. Nous recevons tellement d'offres qu'il est difficile de conserver une vue d'ensemble. C'est la raison pour laquelle toutes les demandes seront rassemblées dans un point de contact pour les agents", a expliqué Michael Verschueren, le directeur sportif des Mauves dans un communiqué.

L'objectif de cette plate-forme est de centraliser toutes les demandes afin que la direction sportive et la cellule de scouting puissent les traiter plus rapidement et plus efficacement, souligne encore le communiqué. "Et ceci nous permettra d'assurer aux agents un meilleur suivi de leurs demandes", a ajouté Michael Verschueren.