Invitée sur le plateau de Télé-Loisirs pour "l'interview sans filtre", la maire de Paris n'y pas allée par quatre chemins quand on lui a montré une photo de Neymar posant devant la Tour Eiffel, le jour de sa signature: "Neymar va falloir que tu nous aides à gagner. J'aime le foot, j'aime cette équipe. Je les soutiens à fond. On lui a mis la Tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et les couleurs du PSG. Donc maintenant, mon garçon on t'aime beaucoup, mais va falloir que tu t'arraches et qu'on gagne la Ligue des Champions".

Le message a, sans doute, déjà été passé par les supporters parisiens mais une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal au numéro 10 de la Seleção.