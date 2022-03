Une fois n’est pas coutume. Il ne rate jamais l’occasion de se faire remarquer lors de ses arrivées à Tubize. Alors qu’il a sorti une des plus belles vestes de sa garde-robe et ses fameuses lunettes de soleil, Michy Batshuayi a débarqué avec une Mansory Venatus. Un bolide dont le prix d’achat est évalué à 445 000 €, qui peut atteindre la vitesse de 310 km/h. Mais, plus frappant encore, le dernier joujou de Batsman était décoré de plusieurs "stickers" interpellants. Des représentations anodines à première vue (des figures à son effigie ressemblant à des licornes), mais qui prennent tout leur sens quand on scanne le QR-code placé à côté : il renvoie aux "NFT" de l’attaquant.

Comme Romelu Lukaku, Wout Van Aert et bien d’autres sportifs avant lui, Batshuayi a suivi cette nouvelle tendance qui fait rage sur la Toile depuis plusieurs mois. Explication.