Après 267 jours sans jouer, Kevin Mirallas a fait son retour sur les terrains. C’était le 30 janvier, avec le maillot vert et blanc de Moreirense, sur la pelouse de Braga. À 34 ans et sans club pendant huit mois, l’ancien Diable n’a jamais pensé à suivre l’exemple de ses compagnons de génération Vincent Kompany, Thomas Vermaelen et Mousa Dembélé en raccrochant les crampons. "J’en ai encore sous la pédale", nous lance-t-il alors que la pluie tombe pour la première fois depuis son arrivée il y a trois semaines dans la banlieue de Guimaraes, loin de l’académie du Standard, où il a espéré vivre son rêve pendant deux mois, en vain.