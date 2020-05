Retraité depuis décembre, Ezequiel Lavezzi ne vit pas une fin de carrière calme et posée.

Après Valbuena et l'histoire de la sextape avec Karim Benzema, Ezequiel Lavezzi est également victime d'un chantage de vidéo à caractère sexuel. D'après le quotidien La Nacion, l'ancien du PSG est harcelé par plusieurs comptes Instagram. Cachés derrière leurs écrans, ils menacent de dévoiler ces vidéos compromettantes s'ils ne reçoivent pas 5000 dollars pour chaque photo et vidéo en leur possession.

El Pocho a choisi de saisir la justice de son pays. Dans le quotidien, les sources proches de l'affaire expliquent qu'ils "ont commencé à lui écrire à partir de deux comptes Instagram. Non seulement lui mais aussi sa petite amie, Natalia Borges, avec qui il vit. Ces gens lui disent qu'ils ont leurs vidéos et conversations et lui donnent des détails sur le contenu. C’est donc tout à fait crédible. Même si tout était faux, il s’agirait quand même d’extorsion."

Affaire à suivre...