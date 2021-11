La rencontre entre Huracan Las Heras et Ferro de General Pico ne restera pas dans l'histoire pour son score final de 3-1. Ce match de troisième division argentine a été marqué par un coup de feu qui a touché l'entraîneur visiteur, Mauricio Romero, alors qu'on jouait la 79e minute de jeu.L'arme a semble-t-il été utilisée durant une rixe en tribunes. Les coups de feu ont fait fuir les joueurs qui se sont précipité vers les vestiaires, pendant que Mauricio Romero se trouvait au sol.L'un de ses joueurs l'aidera finalement à se mettre à l'abri et le coach sera pris en charge par les secours. Touché à l'aisselle, il ne souffre heureusement d'aucune blessure grave et a même pu donner une interview à un média local: