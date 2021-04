Arrêté et interrogé par la police mercredi matin dans le cadre d’une enquête sur l’achat suspect d’action Mithra (lire par ailleurs), Lucien D’Onofrio risque de voir cette affaire se transformer en argument supplémentaire pour ne pas être prolongé au Bosuil. Le président Paul Gheysens est d’ailleurs à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Les noms d’Olivier Renard (Montréal, ex-Antwerp) et du Français Gauthier Ganaye (Ostende) ont déjà été cités.

À l’Antwerp, avec Lucien D’Onofrio ou un autre, on craint de toute manière déjà un mercato estival difficile. De nombreux joueurs en fin de contrat sont toujours dans l’expectative. Refaelov (Anderlecht) et Junklerod (Genk) ont déjà signé ailleurs et des garçons comme Mbokani et Buta attendent encore. Sans oublier les nombreuses fins de prêt (Lukaku, De Wolf, Avenatti, Verstraete, Le Marchand, Gélin…).