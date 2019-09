L’ancien manager d’Anderlecht a été longuement auditionné dans les locaux de l'OCRC

Nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur DH.be ce jeudi matin: Herman Van Holsbeeck a été interpellé. La nouvelle a rapidement fait l’effet d’une bombe dans l’univers du ballon rond, même si Marc Coucke n’a cessé de répéter depuis son arrivée, qu’il avait découvert des ”cadavres dans les placards”. L’ancien manager d’Anderlecht a été interpellé chez lui, peu après 9h. Les enquêteurs de l'OCRC, l'organe central de la répression de répression de la corruption, sont allés le chercher à son domicile situé à Beersel. Direction ensuite les locaux de la rue Royale où son audition n’a commencé qu’à midi.

A Bruxelles et non à Hasselt car, beaucoup confondent, mais c’est bel et bien dans le cadre d’une instruction menée à Bruxelles que l’ancien dirigeant du RSCA a été interpellé. Et non dans le dossier d’Hasselt, surnommé l’opération Mains propres, dans lequel Mogi Bayat a notamment été inculpé. Dans cette affaire-là, Herman Van Holsbeeck avait en effet été entendu avant d’être relaxé sans être inquiété par la justice.



Cette fois, l’ancien manager d’Anderlecht est interpellé pour le dossier initié en avril dernier par le juge d’instruction Michel Claise. Pour rappel, des perquisitions avaient eu lieu à l’époque au club anderlechtois ainsi qu’à l’Union belge, suite à une plainte visant le transfert de Mitrovic.

Cette semaine, le dossier a connu un premier rebondissement à Monaco avec l’arrestation mercredi du célèbre agent Christophe Horentay.



La même journée, à Liège, son collaborateur, Christophe Cheniaux, a également été interpellé et placé sous mandat d’arrêt.Le dossier concerne du blanchiment d’argent, de la corruption privée, et du faux et usage de faux. A Monaco, pour rappel, des voitures de luxe et même un bateau ont été confisqués. Pas moins de 7 millions ont également été saisis dans cette enquête sur plusieurs comptes.



C’est dans le cadre de cette enquête donc qu’Herman Van Holsbeeck a été arrêté à son tour.



Ce jeudi, l’audition de l’homme connu médiatiquement au-delà de la sphère des fans du ballon rond, a duré de très longues heures. Accompagné de son avocat, Daniel Spreutels, celui qui est devenu agent de joueurs depuis quelques mois, a dû répondre à plusieurs questions des enquêteurs au sujet de transferts réalisés par le club d’Anderlecht.



On le sait, le dossier porte sur des rétrocommissions jugées louches. Ces rétrocommissions, dans le cas où l’enquête confirme qu’elles étaient illégales, profitaient-elles uniquement au portefeuille d’Herman Van Holsbeeck ou aux caisses du club d’Anderlecht. L’enquête devra le déterminer.



En attendant, l’ancien manager d’Anderlecht va passer sa toute première nuit en cellule. Il va dormir dans le bâtiment de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Le juge d’instruction dispose de 48 heures pour décider de placer ou non la figure emblématique anderlechtoise sous les verrous. Ce délai a démarré jeudi matin peu après 9h. Une décision devrait probablement tomber dans la journée de ce vendredi.