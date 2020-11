L'Allemand et le Gabonais se sont quelque peu pris le bec sur Twitter.

Tout a commencé quand le milieu de terrain du Real Madrid a critiqué l'avant-centre d'Arsenal dans un podcast pour Einfach mal Luppen: "Les célébrations d’Aubameyang qui utilise les masques de Spider-Man ou encore d’Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite… Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n’est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs."

Le buteur des Gunners, habitué à célébrer quelques uns de ses buts en portant un masque de superhéros, n'a pas apprécié et a répondu sur Twitter. "Au fait, est-ce que Toni Kroos a des enfants ? Juste pour rappeler que je l’ai fait pour mon fils plusieurs fois et que je le referai. Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux comme ces enfants".

Quand Kroos répondait qu'il avait trois enfants, Aubam en remettait une couche en publiant une photo de lui et Marco Reus, tous deux masqués, pour le féliciter d'être papa trois fois.