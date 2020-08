Lyon a remporté la Ligue des Champions féminine pour la septième fois de son histoire, la cinquième consécutive, en battant 3-1 Wolfsburg en finale, dimanche, à Saint-Sébastien.

Eugénie Le Sommer (25e) et Saki Kumagai (44e) ont donné un double avantage aux Lyonnaises en première période. Alexandra Popp (57e) a réduit l'écart. Sara Björk Gunnarsdottir (88e), arrivée de Wolfsburg cet été, a scellé le score, assurant un nouveau trophée aux Lyonnaises.

La Red Flame Janice Cayman est restée sur le banc de Lyon toute la rencontre.

Lyon avait décroché ses deux premiers titres en 2011 et 2012. Après deux succès de Wolfsburg (2013 et 2014) et un de Francfort (2015), les Lyonnaises ont entamé leur domination actuelle en 2016 et viennent d'aligner un cinquième sacre de rang.