Trebel est le plus actif, Nainggolan a rejoint le projet pour les démunis de Bayat et Lenvain.

Qui dit que les footballeurs ne veulent pas faire de sacrifices en cette période de crise du corona ? Les Souliers du Cœur sont la preuve de l’inverse.

Ils sont une petite cinquantaine, les vedettes du ballon rond, à avoir dit oui au projet de Mogi Bayat et Jean-François Lenvain. Le but ? Aider les plus démunis, comme les sans-abri et les réfugiés, pendant cette crise du corona, mais aussi après.

(...)