Les jeux de société reviennent de plus en plus à la mode dans les chaumières. Comme pause ludique, à l’écart des écrans. Avec de plus en plus de jeux sur le thème du sport. Y compris sur celui qui reste le populaire : le foot. Plusieurs récents jeux sur le thème du ballon rond ont bien dépoussiéré le bon vieux Buteur. Après l’essai réussi de Worldwide Football, saluons l’arrivée de Remontada. Un jeu créé par le Lillois Arthur Six pendant le premier confinement, qui simule bien la tension d’un match de foot

Pour un duel entre amis. Avec l’espoir qu’ils… le resteront à la fin du match. Car il faut vous mettre en garde : avec Remontada, il y a du chambrage dans l’air ! Gare aux susceptibilités ! Construit sur le mode attaque-défense à tour de rôle, chaque joueur va tenter, vous vous en doutez, de marquer plus de buts que son adversaire. Pour y arriver, il faudra mettre à profit ses offensives, choisir le moment opportun pour tirer, gérer ses jetons passes afin de se rapprocher au maximum du goal de son rival pour que ce dernier puisse utiliser le moins de défenseurs possible. Le tout en s’appuyant sur des cartes actions. Avec lesquelles tous les coups sont permis. Méfiez-vous : votre rival ne vous laissera certainement pas approcher sa cage tranquillement et se fera plaisir à vous balancer quelques fourberies à partir des cartes de sa main.

S’il y a de la stratégie à mettre en place pour construire votre approche du jeu, notamment dans le choix du schéma tactique (équilibré, défensif ou ultra-défensif, offensif ou ultra-offensif, chaque schéma offre des bonus différents, mais aussi des faiblesses liées au style de jeu) avant le début de la partie ou encore pour choisir les cartes action à prendre avant votre adversaire pour construire votre main, il y aura aussi une part de chance. Avec les inévitables dés. "Ben oui, il y a des dés", indique l’auteur du jeu. "Parce que qui dit pas de dés, dit pas de chance. Et pas de mauvaise foi. Et c’est pas rigolo !"

Un commentaire à l’image du ton du jeu, humoristique et catchy.

Remontada Football : pour 2 joueurs, à partir de 10 ans, et de 30 minutes (différents styles de jeux sont proposés). Prix : 29,90 euros. Plus d’infos sur remontada-lejeu.fr