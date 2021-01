L'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi aura le temps de se familiariser avec son effectif puisque le début de la saison aux USA et au Canada a été reporté au début du mois d'avril.

En place depuis octobre 2019 du côté du Beerschot, Hernan Losada revêt visiblement les habits de l'homme de la situation dans la capitale américaine. Certes, il n'a jamais évolué en MLS mais les dirigeants du club ont interviewé 31 candidats et n'en ont retenu que 6, short-list dont l'Argentin a finalement émergé. "Nous savions ce que nous voulions", a expliqué Dave Kasper, big boss du club. "Hernan a tout ce que nous recherchions. "C'est un jeune entraîneur en pleine ascension. Il est très astucieux sur le plan tactique. Nous voulions un gars obsédé par le ballon rond, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C’est ce que Hernan est."

Le club de la capitale des Etats-Unis sort d'une saison plus que décevante avec 21 points en 23 rencontres. Encore heureux donc qu'il n'y ait pas de descendants en MLS. Losada, qui sera à 38 ans le plus jeune coach de MLS, ne pourra pas se reposer sur des noms clinquants en Europe. Le plus gros transfert est l'acquisition définitive de l'international péruvien Edison Flores, contre 5 millions de dollars, record du club. Et Paul Arriola serait bien en vue du côté de Swansea. Losada retrouvera en tout cas un ancien équipier du temps du Beerschot, une vieille connaissance de la Pro League: Frédéric Brillant, 35 ans, défenseur également passé par Ostende. "Nous savons à quelles positions Losada souhaite qu'on se renforce et on va se pencher sur le sujet", a promis Dave Kasper. "Nous voulions d'abord avoir un coach avant de nous occuper plus en profondeur du noyau."

"Des problèmes pour se créer des occasions et marquer"

Losada a en tout cas promis de pratiquer un football vertical avec beaucoup d'intensité. Il devra permettre à des jeunes qui ont eu du temps de jeu la saison dernière de s'aguerrir. L'Argentin est en tout cas est précédé d'une flatteuse réputation parce que son style, outre-Atlantique, est comparé à ceux de Diego Simeone, Marcelo Bielsa et Marcelo Gallardo. Excusez du peu, a expliqué Losada lors d'une conférence de presse virtuelle.