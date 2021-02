Chez les Rémois, Thibault De Smet et Thomas Foket, tous deux auteurs d'un assist, étaient présents mais c'est Baptiste Guillaume qui s'est le plus mis en évidence. L'ex-Diablotin de Valenciennes a signé un doublé et a été à la base du troisième but. Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu le 21 février pour des rencontres prévues les 6, 7 et 8 mars.

Si Reims a frappé les premiers coups, Valenciennes était bien en place. Les Nordistes se sont alors mis à presser et Guillaume a marqué d'une belle frappe (21e, 0-1). Sur un assist de De Smet, Kaj Sierhuis a égalisé (30e, 1-1)

Après la pause, De Smet a expédié une frappe que le gardien adverse a dévié de sa main opposée(49e). Mais Valenciennes a repris l'avantage par Guillaume (56e, 1-2). Avant de sortir (68e), le Bruxellois a été à la base du troisième but en donnant le ballon à Gaëtan Robail, qui a centré pour Kevin Cabral (64e, 1-3). Ce dernier a également marqué un second but (81e, 1-4).

Chez les Rémois, le réserviste Boulaye Dia a également signé un doublé, avec une passe décisive de Foket sur le premier but (84e, 90e) mais n'a pu éviter l'élimination des Champenois.