Thorgan Hazard a joué ses premières minutes avec son nouveau club le Borussia Dortmund mercredi à Seattle aux Etats-Unis.

Les vice-champions d'Allemagne ont gagné 1-3 face aux Seattle Sounders, le club de la MLS. Hazard est monté sur le terrain à l'heure de jeu, avec son collègue Diable Rouge Axel Witsel.

Wolf (36e), Alcacer (50e) et Sancho (77e) ont été les buteurs du Borussia. Campbell (54e) a marqué le but des Sounders. Dortmund rencontrera le vainqueur de la Ligue des champions Liverpool, de son ancien coach Jürgen Klopp, vendredi dans l'Indiana.

Kevin De Bruyne a aussi joué son premier match de la saison avec Manchester City face à West Ham à l'occasion du Premier League Asia Trophy à Nanjing en Chine. Il est monté au jeu au repos. Les champions d'Angleterre ont gagné 4-1. De Bruyne a donné l'assist sur le 4e but signé Sterling (72e). David Silva (33e), Nmecha (36e pen) et déjà Sterling (59e) avaient marqué les autres buts. Le capitaine Hammer Mark Noble avait défloré le marquoir à la 26e sur penalty.

La finale opposera Manchester City à Wolverhampton où joue Leander Dendoncker qui a dominé Newcastle 4-0.

Romelu Lukaku n'a pas joué avec Manchester United à Perth en Australie où les Red Devils ont battu Leeds (D2) 4-0 grâce à des réalisations signées Greenwood (7e), Rashford (27e), Jones (51e) et Martial (69e pen). Le Belgo-Brésilien Andreas Pereira est monté au jeu à la mi-temps et a donné la passe décisive à Jones sur le 3e but. Lukaku, espère rejoindre l'Inter Milan. Le club italien rencontrera samedi Man Utd dans le cadre de l'International Champions Cup.