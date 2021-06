Après le nul décevant contre la Grèce ce jeudi soir, la Belgique dispute son deuxième et dernier match de préparation pour l'Euro dimanche, à 20h45. Et l'adversaire s'annonce plus coriace encore puisque c'est la Croatie, finaliste du Mondial 2018, qui se présentera au stade Roi Baudouin avec l'intention de préparer au mieux son Euro.Cette rencontre face à la nation au damier est l'occasion de se souvenir des Croates passés par le championnat de Belgique. Nombreux sont ceux qui ont marqué notre compétition de leur empreinte. Mais si un seul nom devait ressortir, lequel choisiriez-vous ?