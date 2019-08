Une petite semaine après son premier match à la tête de Charleroi (1-1 contre La Gantoise), Karim Belhocine et ses joueurs vont prendre, ce samedi (coup d’envoi à 20h) la direction de Courtrai pour y croiser le fer avec un club bien connu du mentor carolo. C’est, en effet, au KVK que le Français a effectué ses premiers pas comme entraîneur.

"J’ai passé pas mal d’années là-bas d’abord comme joueur avec le brassard de capitaine. Ensuite j’ai été entraîneur adjoint, entraîneur et directeur sportif. C’est un club qui a compté dans ma vie de joueur mais aussi d’homme. Je vais serrer des mains et revoir des gens avec plaisir."

Pour cette rencontre, Karim Belhocine peut compter sur un noyau au complet.

"Il y a de nombreux joueurs qui ont bien fait le travail la semaine dernière contre Gand, les onze qui ont commencé le match et ceux qui sont montés au jeu. Tout le monde est fit. Gholizadeh et Delfi sont de retour et ne sont plus blessés. Ils ont suivi les séances collectives lors des trois derniers jours."

Suspendu la semaine dernière, Zajkov sera de retour dans le groupe et peut-être même dans l’équipe.

"Zajkov a fait toute la préparation et avait été convaincant aussi bien au niveau football qu’au niveau humain. Cela tombe bien qu’il revienne de suspension car cette semaine Diagne a eu des problèmes avec une fatigue musculaire. Modou a beaucoup travaillé pour être prêt pour le match contre La Gantoise. C’est juste un petit contre-coup."

La sélection probable: Penneteau, Riou, Imbrechts, Marinos, Busi, Diagne (?), Zajkov, Dessoleil, Willems, Nurio, Ilaimaharitra, Diandy, Hendrickx, Fall, Henen, Morioka, Bruno, Niane, Bedia, Perbet, Nkuba, Keita.