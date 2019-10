Les entraîneurs d’Anderlecht et de Charleroi se connaissent bien : la saison passée, Jonas De Roeck et Karim Belhocine étaient des collègues à Neerpede. Au point de presse après le match, ils ne partageaient pas totalement le même avis. "Je ne suis pas d’accord quand tu dis que Charleroi a eu des petites occasions en seconde mi-temps", dit Belhocine. "Moi, j’ai vu plusieurs grandes occasions. Mais le ballon n’est pas allé au fond. On aurait pu gagner ce match. Tout comme on aurait pu gagner 0-2 ou 0-3 au Standard."

Finalement, Charleroi compte un point sur neuf. "Je m’attendais à cette remarque. Vous êtes là pour calculer, nous sommes là pour jouer au football", était la réaction d’un Belhocine assez vexé devant le micro de Proximus TV. "Moi, je retiens surtout le contenu. On a montré de bonnes choses, aussi bien au Standard qu’en seconde mi-temps contre Anderlecht. Mais le bilan comptable est de un sur neuf, c’est vrai."

De Roeck, lui, savourait ses débuts comme T1 d’Anderlecht. "Il n’y a pas grand-chose qui a changé. C’est moi qui étais debout, c’est tout. On a fait les changements après concertation. Pourquoi j’étais T1 ? C’est une décision de la direction, peut-être pour enlever un peu de pression. Non, je ne serai pas déçu de devoir passer la main à Franky Vercauteren. Et non, Franky n’a pas encore vraiment eu de l’influence ce soir. Il a salué le groupe à l’entraînement d’hier et il a profité de ce match pour bien observer. Nous sommes très heureux du résultat et de la manière."

"Nasri sera out plusieurs semaines"

La tuile de la soirée était la blessure de Samir Nasri. "Il a soudainement senti une douleur dans les ischios", dit De Roeck. "Il sera absent plusieurs semaines." Vu que le Français se déplaçait avec des béquilles pour aller saluer les supporters après le match, on peut craindre une indisponibilité de plus d’un mois. Nasri a chaleureusement été applaudi par ses fans.