Bransch a joué 72 rencontres pour l'Allemagne de l'Est, remportant le titre olympique en 1976 après avoir conquis le bronze quatre ans plus tôt. Il était aussi le capitaine de l'Allemagne de l'Est lors de sa seule participation à une Coupe du monde, en 1974, en Allemagne de l'Ouest. Le match entre les deux Allemagne s'était soldé par une victoire de l'Est, tandis que l'Ouest allait gagner le tournoi quelques semaines plus tard.

Bransch a passé presque toute sa carrière au SC Chemie Halle, où il a évolué de 1962 à 1977, à l'exception de la saison 1973-1974 passée au FC Carl Zeiss Iéna, avec qui il remporta la Coupe de la RDA.