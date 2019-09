Bertrand Crasson (47 ans) poursuit sa carrière d’entraîneur, mais cette fois en Europe.

Il devient le T2 d’Emilio Ferrera à Dudelange, le meilleur club du Luxembourg. De 2012 à 2018, Crasson a été coach des Espoirs du club thaïlandais BEC Tero Sasana. Depuis son retour en Europe, il est à la recherche d’un poste comme entraîneur. Via son agent, Jean-Marc Schellens, il est entré en contact avec Dudelange et a été charmé par le projet et l’ambition du champion du Luxembourg. En principe, il donne son premier entraînement ce mercredi. Le FC Dudelange s’est qualifié pour les poules de l’Europa League et y rencontre l’Apoel Nicosie, Qarabag et, surtout, le FC Séville. La saison passée, le club avait obtenu un point dans une poule avec le Betis (0-0), le Milan AC et l’Olimpiacos. Emilio Ferrera a quitté le Standard en juin pour devenir T1 à Dudelange et directeur sportif de Virton.