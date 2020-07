Êtes-vous à la recherche d‘une plateforme proposant une diffusion en direct de vos sports préférés ? betFIRST Sport vous permet de suivre en direct les événements sportifs de votre choix. Pour plus d’émotions et de suspens, vous pourrez effectuer des paris. Découvrez toutes les fonctionnalités de betFIRST Sport.

Cash Out

Le match ne se déroule pas comme vous l’avez imaginé ? Afin d’assurer vos paris, avant le score final du match, vous pouvez activer le Cash Out Cette option vous permet de sécuriser les gains ou de limiter vos pertes. Vous encaisserez alors une partie de votre gain potentiel sans même que le match ne se termine. En optant pour le Cash Out total, votre pari sera entièrement suspendu. En revanche, le Cash Out partiel vous permet de récupérer une partie de votre gain et de laisser le reste de votre mise de départ en jeu. Le Cash Out s‘applique seulement sur les mises simples et combinées en pré-live et live concernant les matchs de football, de tennis, de basket et de hockey sur glace.

Add2Bet

Comme son nom l‘indique, cette option vous permet d‘effectuer de nouvelles sélections sur votre ticket de pari dans le cas d‘un pari ouvert éligible. Combiné obligatoirement avec le Cash Out, Add2 Bet rajoute un pari équivalent à votre pari en Cash Out.

Multiway+

Les parieurs qui veulent miser de manière personnalisée peuvent opter pour le Multiway+. Il permet de parier sur différentes sélections d‘un événement sportif. Par exemple, pour un match de foot, Multiway+ offre des possibilités de mises pouvant aller jusqu‘à 6 sélections : mise sur le vainqueur, sur le nombre de cartons, sur les buteurs d‘un match, etc.

Goal Rush

Pour plus de fun et d‘adrénaline, le Goal Rush consiste en un pari sur le prochain but en vue de décrocher un des jackpots proposés. Si cette option est disponible, elle s‘affichera sur la plateforme de betFIRST TV live en sélectionnant un match direct en cours. La mise concerne le prochain but avec des options de périodes de jeu : dans les 30 prochaines secondes, dans la prochaine minute ou bien dans les 5 prochaines minutes.

betFIRST TV

Si vous voulez suivre vos matchs préférés en direct sur PC ou sur mobile, betFIRST TV vous propose des événements sportifs nationaux et internationaux avec des options de paris. Pour profiter de ce service de streaming sportif, il faut vous inscrire gratuitement sur la plateforme et posséder au moins 5 € dans votre compte betFIRST TV.

Prono Foot

Le Prono Foot est une fonction intéressante pour ceux qui veulent gagner un jackpot progressif pouvant aller jusqu‘à un million d‘euros avec le pari Lucky7. Les matchs qui se jouent prochainement y seront affichés. Une fois que vous avez effectué vos pronostics de score du match de votre choix, il ne vous reste qu‘à attendre la fin du match pour empocher vos gains. La période exacte de la fin des paris s‘affiche dans l‘interface PRONO FOOT. Outre le Lucky7, vous avez la possibilité de miser en MAXI, en SUPER ou bien en MINI. Ce dernier propose un jackpot de départ de 1 000 €.

COMBO+

Disponible seulement en pré-live, cette option vous garantit systématiquement un rajout de jusqu‘à 50 % de gains cash sur vos paris combinés. Il s‘agit de paris gagnants qui s‘appliquent sur les matchs de foot, de tennis, de basket, de hockey et de foot américain. Combo+ est valable à une condition : vos sélections possèdent au moins une cote de 1,25. Vous avez la possibilité d‘effectuer de 4 à 15 sélections ou plus. Plus le nombre de sélections est élevé, plus vos chances de gains Combo+ augmentent.

Que ce soit paris simples ou combinés, les options de mises sur betFIRST Sport ont été adaptées aux besoins des parieurs. Découvrez ces fonctionnalités.