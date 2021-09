Le match de ce mardi contre la Finlande sera la dernière occasion pour Didier Deschamps de panser ses plaies ouvertes depuis l’Euro, avant de croiser le fer avec la Belgique dans un mois, en demi-finale de Ligue des nations. Et ces plaies sont nombreuses.

Elles sont d’abord mentales. La confiance d’une équipe championne du monde et bourrée de talent qui faisait peur à tout le monde s’est évaporée. "C’est fini l’euphorie de l’après Coupe du monde, quand on sentait que tout le monde pouvait faire basculer le résultat en notre faveur. On était en réussite et ça, c’est un peu cassé", analyse le capitaine Hugo Lloris.