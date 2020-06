Mario Balotelli ne devait plus retourner à Brescia.

Le club de Serie A a en effet décidé de se séparer de son attaquant, malgré deux ans de contrat encore à prester, rapportent les médias italiens samedi.

Pour justifier la séparation, Brescia se base sur les absences à l'entraînement de Balotelli, 29 ans, alors que l'attaquant italien néglige aussi, selon son club, les programmes individuels fournis aux joueurs. Balotelli a présenté un certificat médical pour se justifier.

La relation entre le club et son joueur vedette n'est plus au beau fixe depuis plusieurs semaines. Brescia se dit déçu du rendement et des performances de l'enfant du pays. Une commission d'arbitrage devra régler le litige entre les deux parties.

La Serie A doit reprendre son cours dans quinze jours, à partir du 20 juin, et Brescia doit se sauver. Le club italien compte 9 points de retard sur la 16e place assurant le maintien d'office. Il reste douze journées de championnat. Cette saison, Balotelli n'a inscrit que cinq buts en 19 journées de compétition.

Balotelli est déjà passé par l'Inter, Manchester City, l'AC Milan, Liverpool, Nice et l'Olympique de Marseille.