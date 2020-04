Bruno Venanzi se mobilise aussi © D.R. Football Kevin Sauvage

Le président du Standard a rejoint les Souliers du Cœur et s’est rendu sur le terrain. Depuis plusieurs jours, le collectif des Souliers du Coeur distribue masques, gel hydroalcoolique, gants mais aussi repas aux plus démunis. Jour après jour, les personnalités n'ont de cesse de rejoindre le mouvement. C'est notamment le cas du président du Standard, Bruno Venanzi. Ce dernier s'est rendu sur le terrain, ce mercredi matin, à l'occasion d'une action ayant pour but de venir en aide aux sans-abri.



Le président liégeois ainsi que Noë Dussenne, Nicolas Raskin, Benjamin Nicaise, Joris Kayembe, Maxime Busi, Jean-Michel Saive, Jean-François Lenvain et Loïc Vliegen se sont rendus au Grand Café de la gare pour empaqueter des repas à destination des sans-abri via l'Armée du salut. Du matériel sanitaire a aussi été délivré par Mogi Bayat, également présent, au président du CPAS de Liège, Jean-Paul Bonjean.