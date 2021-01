Le premier a 33 ans, le second 38 ans. L’un est Allemand, l’autre est Croate. Non, ce ne sont pas là les descriptions des joueurs les plus âgés de Leipzig et Dortmund. Il s’agit bien de leurs deux entraîneurs, Julien Nagelsmann et Edin Terzic, les plus jeunes de Bundesliga. Une jeunesse qui rime avec fraîcheur et renouveau.

Nagelsmann est arrivé à la tête de Leipzig en juillet 2019 pour prendre le relais de Ralf Rangnick, alors âgé de 61 ans. Terzic a quant à lui remplacé Lucien Favre, 63 ans, le mois dernier. Le message des deux clubs était clair : casser les codes et rajeunir le staff pour insuffler une dynamique différente.

(...)