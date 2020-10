L’Argentin, surdoué du ballon rond et miraculé d’une vie qui ne l’a jamais épargné, fête son 60e anniversaire.

Diego Armando Maradona reste, et restera, l’un des footballeurs les plus magiques de l’histoire du ballon rond, même si les fêlures de l’homme ont souillé le mythe. Les images de ses dribbles magiques, de ses buts d’anthologie, de ses trophées brandis se brouillent avec celles du footballeur toxico, puis du clown bouffon, difforme qu’il était devenu, exhibant sa déchéance physique comme un appel à l’aide. Entre fulgurances sportives et vulnérabilité intérieure, El Pibe de Oro n’a jamais été un footballeur et un homme comme un autre.



(...)