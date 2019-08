Des rencontres du quatrième tour de la Coupe de Belgique de football avaient lieu ce samedi.

Découvrez les résultats de la soirée.





Seraing écarte Dender

Dender - Seraing: 1-3

Alors que le seul Werner modifiait le onze de départ de la semaine dernière à Solières, ce dernier encaissait suite à un débordement de Mbarki permettant à Valcke de ne plus avoir qu’à pousser le ballon au fond.

Grâce à un press fructueux et décidé de Swers, Gueye égalisait tout aussi aisément. Ensuite, via une passe tranchante de Sabaouni, Cascio donnait l’avance d’un envoi au premier poteau. Après la pause, malgré deux opportunités locales (tête de Hias déviée par Werner et sauvetage à même la ligne de Kilota suite à un essai de Valcke), le dernier mot revenait à Gueye via une magnifique volée suite à un centre de Labylle. Une qualification qui permettra aux Métallos d’accueillir Roulers samedi prochain. Quant aux deux équipes, elles se retrouveront lors de la 5e journée de championnat. Au même endroit.

Dender : Gies; Hias, Buysens, Ragolle, Nys (73e Van Oudenhove); Arénate, Houdret, Rowell, Hens, M’Barki (84e Ngongo); Valcke.

Seraing : Werner; Swers, Faye, Machado, Labylle; Cascio, Sabaouni, Pierrot, Al Badaoui (88e Walbrecq), Sanogo (67e Kilota); Gueye (85e Stevance).

Arbitre : M. Lonnoy

Avertissements : Machado, Nys, Sanogo, Houdret, Al Badaoui

Les buts : 15e Valcke (1-0), 26e Gueye (1-1), 41e Cascio (1-2), 77e Gueye (1-3)





L’URLC au 5e tour face à Westerlo

URLC – De Kempen TL: 7-2

LA LOUVIERE – Mis sur le velours grâce à un coup franc de Félix dans le premier quart d’heure, on assistait à un festival offensif de la Louvière qui s’octroyait une kyrielle d’occasions dont deux étaient concrétisées par Dahmane et Dansoko. Entre ces deux buts, Jansen avait réduit l’écart suite à une erreur d’appréciation de Cremers. Après la pause, l’URLC gérait parfaitement son sujet et ajoutait quatre buts dans son escarcelle via Saidane, Dahmane, Zenadji et Bouchareb, même s’il encaissait un nouveau but dû à une grosse erreur de marquage. Les Loups sont donc qualifiés pour le cinquième tour de la coupe lors duquel ils recevront Westerlo. C.D.

URLC : Cremers ; Saidane (75e Blaudy), Kahail, Miroux, Félix ; Delbergue, Perreira-Bofomua (46e Zenadji), Herzallah, Damraoui (63e Bouchareb), Dansoko ; Dahmane.

De Kempen TL : De Winter ; Vanreusel, Trommelen, Van Bouwel, G. Lauwers ; Meynendonckx (81e De Backer), Van Den Putte, Hoefnagels, J. Lauwers (81e Amziane), Nesen (81e Govers) ; Jansen.

Arbitre : M. Simonini.

Avertissements : Damraoui, Nesen, Delbergue, Van Bouwel, J. Lauwers.

Les buts : 12e Félix (1-0), 25e Dahmane (2-0), 27e Jansen (2-1), 29e Dansoko (3-1), 56e Saidane (4-1), Nesen (4-2), 75e Dahmane (5-2), 88e Zenadji (6-2), 90e Bouchareb (7-2)

© DR







Le RWDM s’écroule lors des prolongations

Dessel - RWDM 4-2

Les Molenbeekois menaient pourtant 0-2 à la pause…

Sur la pelouse de Dessel, le RWDM passait son premier véritable test de la saison. Face à un futur concurrent en D1 amateurs, les Molenbeekois ont directement pris les choses en mains. Après une belle phase, Napoleone obtenait un corner que Fabre transformait en but d’une reprise de la tête rageuse au petit rectangle.

Devant au marquoir, le RWDM pouvait laisser venir son adversaire et faire tourner le ballon depuis sa ligne arrière, ce que le quatre arrière faisait à merveille, attendant avec patience une brèche dans la défense locale. Fabre aurait pu doubler la mise à la demi-heure mais sa frappe était un rien trop croisée. Qu’importe, sur un contre rondement mené, Cornet déviait le ballon dans la course de Napoleone qui filait sur la gauche et tentait un centre à ras de terre que Boujouh déviait dans son propre but.

La rencontre semblait pliée, mais en encaissant dès la reprise, le RWDM se mettait en difficulté. Face à la pression locale, les Momenbeekois éprouvaient plus de difficultés à sortir le cuir et même si la défense semblait sereine, sur une frappe lointaine, Moutawakil trouvait le pied de Vansimpsen pour arracher la prolongation.

Prolongation qui vira d’entrée au cauchemar avec deux buts de Dessel encaissés lors des quatre premières minutes de cette prolongation. Un double coup de massue dont les Molenbeekois ne se sont jamais relevés.

Dessel: Kustermans, Smet, Lenaerts, Remen, Breugelmans, Dufour, Moutawakil, Boujouh, Janssens, Vansimpsen (101e Haagen), Jutten (46e Janneh).

RWDM: Sadin, A. Cabeke, Delacourt, Fabre, Liard (108e Ruyssen), Massengo, Brouckaert, Dequevy, Mbuba, Napoleone, Cornet.

Arbitre: M. Vanboven.

Avertissement: Remen, Liard, Janssens, Cornet, Fabre, Delacourt, Moutawakil, Napoleone, Janneh.

Les buts: 9e Fabre (0-1), 42e Boujouh csc. (0-2), 47e Breugelmans (1-2), 85e Vansimpsen (2-2), 91e Vansimpsen (3-2), 94e Lenaerts (4-2)





Le Stade Brainois ne passe pas

Torhout-Stade Brainois 2-1



La première période vit les deux équipes se tenir de près jusqu’à l’entame du troisième quart d’heure. Les visiteurs haussaient alors le rythme et à la 41e, Meeuws effectuait un double arrêt réflexe pour empêcher Belfiore d’abord, Sardo ensuite, d’ouvrir la marque.

Pris à froid en début de reprise, les P’tits Blancs revenaient à la charge pour égaliser à l’heure de jeu.

Les esprits s'échauffaient drôlement à l'entame du dernier quart d'heure et la décision tombait à la faveur d'un coup de réparation généreusement accordé dans le temps additionnel.





Torhout: Meeuws; Simoens, Degomme, Vanaudenaerde, Mestdagh; Ballegeer, Declercq; Lagrou; Couwyzer, Coppin, Catteuw.





Stade Brainois: Debauque; Strypens, Deliboyraz, Crauwels; Larotonda, Brison; Le-Mercier, David (80e Di Sciacca), Scaletta (84e Dufer), Sardo (89e Lwangi); Belfiore.





Arbitre: M. Patrouille.





Avertissements: Coppin, David, Crauwels.





Exclusions directes: 78e Deliboyraz, 81e Degomme.





Carte rouge: 84e Le-Mercier (2 CJ).





Les buts: 47e Coppin (1-0), 62e Belfiore (1-1), 90e+4 Declercq (2-1).