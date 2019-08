Des rencontres du quatrième tour de la Coupe de Belgique de football avaient lieu ce samedi.

Seraing écarte Dender

Dender - Seraing: 1-3

Alors que le seul Werner modifiait le onze de départ de la semaine dernière à Solières, ce dernier encaissait suite à un débordement de Mbarki permettant à Valcke de ne plus avoir qu’à pousser le ballon au fond.

Grâce à un press fructueux et décidé de Swers, Gueye égalisait tout aussi aisément. Ensuite, via une passe tranchante de Sabaouni, Cascio donnait l’avance d’un envoi au premier poteau. Après la pause, malgré deux opportunités locales (tête de Hias déviée par Werner et sauvetage à même la ligne de Kilota suite à un essai de Valcke), le dernier mot revenait à Gueye via une magnifique volée suite à un centre de Labylle. Une qualification qui permettra aux Métallos d’accueillir Roulers samedi prochain. Quant aux deux équipes, elles se retrouveront lors de la 5e journée de championnat. Au même endroit.

Dender : Gies; Hias, Buysens, Ragolle, Nys (73e Van Oudenhove); Arénate, Houdret, Rowell, Hens, M’Barki (84e Ngongo); Valcke.

Seraing : Werner; Swers, Faye, Machado, Labylle; Cascio, Sabaouni, Pierrot, Al Badaoui (88e Walbrecq), Sanogo (67e Kilota); Gueye (85e Stevance).

Arbitre : M. Lonnoy

Avertissements : Machado, Nys, Sanogo, Houdret, Al Badaoui

Les buts : 15e Valcke (1-0), 26e Gueye (1-1), 41e Cascio (1-2), 77e Gueye (1-3)





L’URLC au 5e tour face à Westerlo

URLC – De Kempen TL: 7-2

LA LOUVIERE – Mis sur le velours grâce à un coup franc de Félix dans le premier quart d’heure, on assistait à un festival offensif de la Louvière qui s’octroyait une kyrielle d’occasions dont deux étaient concrétisées par Dahmane et Dansoko. Entre ces deux buts, Jansen avait réduit l’écart suite à une erreur d’appréciation de Cremers. Après la pause, l’URLC gérait parfaitement son sujet et ajoutait quatre buts dans son escarcelle via Saidane, Dahmane, Zenadji et Bouchareb, même s’il encaissait un nouveau but dû à une grosse erreur de marquage. Les Loups sont donc qualifiés pour le cinquième tour de la coupe lors duquel ils recevront Westerlo. C.D.

URLC : Cremers ; Saidane (75e Blaudy), Kahail, Miroux, Félix ; Delbergue, Perreira-Bofomua (46e Zenadji), Herzallah, Damraoui (63e Bouchareb), Dansoko ; Dahmane.

De Kempen TL : De Winter ; Vanreusel, Trommelen, Van Bouwel, G. Lauwers ; Meynendonckx (81e De Backer), Van Den Putte, Hoefnagels, J. Lauwers (81e Amziane), Nesen (81e Govers) ; Jansen.

Arbitre : M. Simonini.

Avertissements : Damraoui, Nesen, Delbergue, Van Bouwel, J. Lauwers.

Les buts : 12e Félix (1-0), 25e Dahmane (2-0), 27e Jansen (2-1), 29e Dansoko (3-1), 56e Saidane (4-1), Nesen (4-2), 75e Dahmane (5-2), 88e Zenadji (6-2), 90e Bouchareb (7-2)