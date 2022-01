Le Cameroun et son sélectionneur, António Conceiçao, ont poussé un ouf de soulagement quand Michael Ngadeu (La Gantoise) a pu reprendre les entraînements cette semaine. Le défenseur, impérial avec les Buffalos cette saison, avait contracté le Covid-19 la semaine dernière. Mais il sera finalement opérationnel pour le match d’ouverture entre le pays hôte et le Burkina Faso. Tout comme le défenseur, Collins Fai (Standard) et Samuel Oum Gouet (Malines) sont attendus au coup d’envoi. Les trois hommes croiseront potentiellement le fer avec un ou deux autres Belgicains : Abdoul Tapsoba (Standard) et Hervé Koffi (Charleroi).

