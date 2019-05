Herve Renard le coach français de l'équipe du Maroc de football a révélé lundi sa présélection en vue de la 32e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se jouera du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Il s'agit de la première édition jouée l'été. Parmi les 27 des joueurs retenus figurent le double Soulier d'Or (2006 et 2010) M'bark Boussoufa, 34 ans, actuel joueur à Al Shabab en Arabie Saoudite, et Nabil Dirar (Fenerbahçe), 33 ans, bien connus en Belgique pour y avoir évolué. En revanche Medhi Carcela (Standard) et Sofyan Amrabat (Club Bruges) n'ont pas été appelés.

La sélection se réunira au Centre national de football de Maâmora à Salé, à côté de la capitale Rabat, à partir du 2 juin.

La liste des 27 Marocains:

- Gardiens : Monir El Kajoui (Numencia/Esp); Yassine Bounou (Gérone/Esp); Ahmed Tagnaouti (WAC); Abdelali Mhamdi (RSB);

- Joueurs de champs : Manuel Da Costa (Al Ittihad/ArS); Ghanem Saiss (Wolverhampton/Ang); Abdelhamid Yunis (Reims/fra); Mehdo Benatia (Al Duhail/Qat); Achraf Hakimi (Dortmund/All); Karim El Ahmadi (Al Ittihad/ArS); Youssek Aït Bennasser (Saint-Etienne/Fra); Mehdi Bourabia (Sassuolo/Ita); M'bark Boussoufa (Al Shabab/ArS), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur); Fayçal Fajr (Caen/fra); Nourredine Amrabet (Al Nassr/ArS); Hakim Ziyach (Ajax/P-B); Noussair Mazraoui (Ajax/P-B); Youssef En-Nesyri (Leganes/Esp); Soufiane Boufal (Celta/Esp); Nabil Dirar (Fenerbahçe/Tur); Abderrazzak Hamdallah (AlNassr/ArS); Khalid Boutaïb (Zamalek/Egy); Abdelkrim Baadi (Husa); Amine Harit (Schalke 04/All); Oussama Idrissi (AZ/P-B) et Ayoub El Kaabi (Hebie/Chn).