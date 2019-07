Les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte ont dévoilé le onze idéal de la compétition dimanche, deux jours après la fin du tournoi et la finale remportée 1-0 par l'Algérie contre le Sénégal.

Deux anciennes connaissances du championnat belge figurent dans cette sélection de onze joueurs. Il s'agit du milieu de terrain Algérien Adlène Guedioura, ancien joueur de Courtrai et Charleroi et actuellement en force à Nottingham Forrest, et du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, ancien du Racing Genk et pion essentiel du Napoli.

Les deux finalistes, Sénégal et Algérie, sont très bien représentés dans ce onze idéal avec cinq joueurs pour les 'Lions de la Teranga' (Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Idrissa Gueye, Sadio Mane et Koulibaly) et quatre pour les 'Fennecs' (Rais M'Bolhi, Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez et Guedioura). Le défenseur tunisien Yassine Meriah et l'attaquant nigérian Odion Ighalo complètent cette équipe-type. Le prix de meilleur joueur du tournoi est lui revenu à l'Algérien d'Empoli Ismaël Bennacer.

Onze idéal:

Gardien: Rais M'Bolhi (Algérie)

Défenseurs: Lamine Gassama (Sénégal), Yassine Meriah (Tunésie), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Youssouf Sabaly (Sénégal)

Milieux: Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Adlène Guedioura (Algérie), Ismaël Bennacer (Algérie)

Attaquants: Riyad Mahrez (Algérie), Odion Ighalo (Nigeria), Sadio Mané (Sénégal)