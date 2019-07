Madagascar s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en battant la République Démocratique du Congo à l'issue d'une séance de tir aux buts, dimanche à Alexandrie en Égypte.

Le score affichait 2-2 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les Malgaches ont mené à deux reprises grâce à des buts de Ibrahim Samuel Amada (9e) et Faneva Ima Andriatsima (77e) mais les Léopards sont chaque fois revenus dans le coup via Cedric Bakambu d'abord (21e), ensuite grâce à une tête de Chancel Mbemba (90e), ancien défenseur du RSC Anderlecht.

Toujours à égalité 2-2 au bout des 120 minutes, et ce malgré la montée au jeu du Standardmen Paul-José Mpoku, les deux équipes ont dû passer par les tirs au but.

Les 'Zébus' ont parfaitement assuré dans cet exercice quand deux des cadres de la RDC, Marcel Tisserand et Yannick Bolasie, prêté par Everton au RSCA entre janvier et juin, ont échoué. Pour sa première CAN, Madagascar affrontera le Ghana ou la Tunisie en quarts de final.





L'Algérie se débarrasse de la Guinée de Paul Put et file en quarts de finale

L'Algérie n'a jamais été inquiétée par la Guinée de Paul Put dimanche en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au Stade du 30 Juin du Caire, les 'Fennecs' se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Belaili, Mahrez et Ounas. La première mi-temps, globalement dominée par les 'Verts', a vu l'Algérie ouvrir le score à la 24e minute après trois premiers avertissements. Youcef Belaili, attaquant de l'Espérance de Tunis, a trompé le gardien guinéen d'une frappe croisée.

En seconde mi-temps, l'équipe entraînée par Djamel Belmadi a ajouté deux nouveaux buts. Le premier via le joueur de Manchester City Riyad Mahrez, auteur d'un enchaînement contrôle orienté - frappe de toute beauté (57e). Le second grâce au milieu de terrain de Naples Ounas, à la réception d'un bon centre à ras de terre (82e).

Les Algériens, qui courent derrière un sacre continental depuis 1990, le seul de leur histoire, défieront en quarts le vainqueur du duel entre le Mali et la Côté d'Ivoire, prévu lundi à Suez.