Le Mali a battu la Mauritanie 4-1 (2-0 au repos), lundi soir Suez, en Egypte en match de la Coupe d'Afrique des Nations de football (groupe E).

L'attaquant du Sporting Lisbonne Abdoulay Diaby (ex-Mouscron et Club Bruges) a ouvert la marque d'une superbe frappe pleine lucarne (37e) et celui du FC Porto Moussa Marage a doublé l'écart sur penalty juste avant la pause (45e). Le médian du Cercle Adama Traoré (ex-Mouscron) a porté les chiffres à 3-0 (55e) avant de céder sa place à son homonyme parfait qui évolue à Orléans lequel a inscrit le 4e but malien d'un tir imparable de loin (74e). Entre-temps, El Hacen avait sauvé l'honneur des Mauritaniens sur penalty (72e). Les Aigles maliens ont aussi aligné le joueur du Standard Moussa Djenepo, futur joueur de Southampton, remplacé à la 61e par Doumbia, mais aussi Hamari Traoré (ex-Lierse) tandis que le joueur du Sporting Charleroi Adama Niane, Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi et Gantoise) et Falaye Sacko (ex-Saint-Trond) sont restés sur le banc.

Dans le premier match du groupe E, la Tunisie et l'Angola ont partagé l'enjeu 1-1.